La Universidad de Salamanca inaugura un nuevo campus en China

La Universidad de Salamanca, a través de su rector, Juan Manuel Corchado, ha inaugurado un nuevo campus en China, el segundo en el país asiático.

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Este nuevo campus estará ubicado en la ciudad de Ningbo, al sur de Shanghái, y ha sido inaugurado este martes en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Ningbo, institución de la que forman parte los estudiantes que impartirán estas nuevas enseñanzas vinculadas al español.

Tal y como informa la USAL, este nuevo campus, ya autorizado por las autoridades educativas chinas, está dedicado a “la formación permanente de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Ningbo en tres áreas: Fabricación Inteligente Química, Tecnología de Robots Industriales e Inteligencia Artificial aplicada a la Producción Industrial”.

En ese sentido, la USAL formará a los estudiantes en lengua española, haciendo que los estudiantes chinos adquieran competencias técnicas de vanguardia a la vez que herramientas lingüísticas y culturales para “ampliar sus horizontes profesionales”, según recoge la institución.

Durante el acto de inauguración, el rector y su homólogo en la Universidad Politécnica de Ningbo, el profesor Wu, han coincidido en que este campus será de “gran importancia” y ponen en valor la colaboración “como puente entre dos tradiciones académicas complementarias”.

Se trata del segundo campus de la USAL en China, pero a diferencia del primero, instalado en abril en Shandong, este busca la formación y certificación propia en ciencias aplicadas, tal y como ha informado la Universidad a través de su equipo de comunicación.