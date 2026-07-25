La Universidad de Salamanca reúne a 450 especialistas en el I Congreso de Análisis Instrumental

La Universidad de Salamanca clausuró el I Congreso de Análisis Instrumental (CAI 2026), un encuentro que reunió a más de 450 especialistas, investigadores y profesionales del análisis químico. Durante cuatro días se presentaron más de 360 comunicaciones científicas, además de conferencias, cursos y talleres centrados en las técnicas más innovadoras de espectroscopía, espectrometría de masas, cromatografía y metabolómica.

El congreso, organizado a través de la Fundación General de la Universidad de Salamanca e impulsado por cinco sociedades científicas españolas, nació con el objetivo de convertirse en un foro de referencia para el intercambio de conocimiento, el impulso de la investigación y la colaboración entre distintas áreas del análisis instrumental.