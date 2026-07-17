Las obras se centrarán en la avenida de Portugal, María Auxiliadora y Alfonso de Castro, con restricciones a la circulación entre el 17 y el 24 de julio

Los trabajos forman parte de un plan que se desarrolla durante todo el verano y que contempla la renovación de más de 46.000 metros cuadrados de calzada en 18 calles, avenidas y glorietas distribuidas por 14 barrios de la ciudad. La inversión destinada a esta actuación asciende a 600.000 euros.

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Las primeras afecciones tendrán lugar los días 17 y 20 de julio, cuando se producirán estrechamientos de carril en la avenida de Portugal, entre la calle María Auxiliadora y la glorieta de la UDS, para ejecutar los trabajos previos al asfaltado.

El 20 de julio será la jornada con mayores restricciones. La calle Alfonso de Castro permanecerá completamente cerrada al tráfico mientras se realiza el asfaltado, una actuación que también afectará a la circulación en las calles Fernando de la Peña, Fernando de Rojas, Alfonso IX, avenida de Portugal, Toledo, Sarasate y Alfonso de Ojeda.

Los días 21 y 22 de julio continuarán las labores de asfaltado en la avenida de Portugal, con estrechamientos de carril y cortes de tráfico entre la calle María Auxiliadora y la glorieta de la UDS.

Por último, el 23 y el 24 de julio las actuaciones se trasladarán a la calle María Auxiliadora. En este caso, se registrarán estrechamientos de carril entre el cruce con la avenida Alfonso IX y la intersección con la avenida de Portugal debido a los trabajos previos al asfaltado.

Cortes de tráfico y estrechamientos de carril en la zona de la calle María Auxiliadora y la avenida de Portugal