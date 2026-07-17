Si tu perro pesa menos de 40 kilos podrás viajar con en en todos los trenes de RENFE

RENFE ha anunciado que desde el próximo 21 de julio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Perro, los perros de hasta 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños tanto en los servicios comerciales de la compañía, AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, como en los de Servicio Público, Avant y Media Distancia.

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El objetivo de RENFE al implantar esta medida, que solo se permitía en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios, a prácticamente todo el territorio nacional es apostar así por una movilidad más inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar, y se consolida como una de las compañías ferroviarias europeas más avanzada para viajar con mascotas. Así, RENFE será el único operador que permite viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes.

Con este incremento de trenes y trayectos disponibles “pet friendly”, el objetivo de Renfe es, además, facilitar el viaje de los perros, así como simplificar al máximo la experiencia de sus dueños.

Además de poder viajar con la mascota de gran tamaño en todos los trayectos, este nuevo modelo también ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del viaje. En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kg, que se ubicarán en el coche “pet friendly”.

Con este nuevo sistema Renfe simplifica también el proceso de compra, así como la documentación del perro que se debe presentar en los controles de acceso a bordo de los trenes AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity y Avant. Los billetes se podrán adquirir tanto en la web y app de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Al comprar el billete, una huella de perro identificará los trenes que admiten mascotas sin transportín. El dueño debe comprar un billete y un complemento de perro hasta 40 kg y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

El complemento de plaza para el viaje del can es de 40€ para los AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Por su parte, en servicios Avant y Media Distancia, se establece la tarifa general. Además, 24 horas antes del viaje, el dueño recibirá un correo recordándole las condiciones y recomendaciones del viaje.

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Quedan excluidos de estos viajes los perros menores de un año, si son de raza potencialmente peligrosa, o cuando se trate de hembras en celo. Tampoco se podrá viajar con estas mascotas en los trenes con enlace, en trenes con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas (plazas en trenes comerciales, como AVE, Avlo o Alvia, que se habilitan puntualmente para ser vendidas a precio de servicio público, como Avant o Media Distancia).

Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque del tren. El dueño deberá viajar con la documentación oficial en regla: cartilla de vacunación actualizada, o el pasaporte europeo para animales de compañía, así como con un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor).