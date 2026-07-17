El Cerro de San Vicente, el Botánico y la Catedral centran las propuestas de ‘Salamanca, culta y oculta’

El programa turístico ‘Salamanca, culta y oculta’ continúa esta semana con una amplia programación de actividades para descubrir el patrimonio, la historia y la cultura de la ciudad. Las propuestas incluyen visitas guiadas, recorridos teatralizados, actividades familiares y experiencias nocturnas en algunos de los espacios más emblemáticos de Salamanca.

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Entre las actividades más destacadas se encuentra el Museo del Cerro de San Vicente, que ofrece visitas libres los viernes de 19:00 a 21:30 horas, los sábados de 11:30 a 14:00 y de 19:00 a 21:30 horas y los domingos de 11:30 a 14:00 horas. Las visitas guiadas se realizan los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 12:00 y 20:00 horas y domingos a las 12:00 horas, con reserva previa en www.salamancaymas.es.