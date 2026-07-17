El Cerro de San Vicente, el Botánico y la Catedral centran las propuestas de ‘Salamanca, culta y oculta’

El programa turístico ‘Salamanca, culta y oculta’ continúa esta semana con una amplia programación de actividades para descubrir el patrimonio, la historia y la cultura de la ciudad. Las propuestas incluyen visitas guiadas, recorridos teatralizados, actividades familiares y experiencias nocturnas en algunos de los espacios más emblemáticos de Salamanca.
Entre las actividades más destacadas se encuentra el Museo del Cerro de San Vicente, que ofrece visitas libres los viernes de 19:00 a 21:30 horas, los sábados de 11:30 a 14:00 y de 19:00 a 21:30 horas y los domingos de 11:30 a 14:00 horas. Las visitas guiadas se realizan los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 12:00 y 20:00 horas y domingos a las 12:00 horas, con reserva previa en www.salamancaymas.es.
El Parque Arqueológico del Botánico mantiene también sus propuestas con acceso libre de martes a sábado de 10:00 a 19:30 horas y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Además, ofrece visitas con realidad virtual los lunes y jueves a las 20:30 horas y observaciones astronómicas con telescopio los viernes a las 22:30 y 23:30 horas, ambas con invitación previa.