Destinados más de 1,1 millones al Hospital de Salamanca para reforzar el servicio de Anatomía Patológica

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 1.127.317 euros destinada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para mejorar el Servicio de Anatomía Patológica mediante la adquisición de reactivos, consumibles y accesorios específicos para la realización de tinciones inmunohistoquímicas.

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Esta técnica resulta fundamental para la localización de moléculas en los tejidos mediante el uso de anticuerpos, una herramienta clave en el diagnóstico de numerosas enfermedades, especialmente las de carácter oncológico. El contrato también incluye el arrendamiento y mantenimiento de los equipos utilizados para estas pruebas, garantizando la continuidad y calidad del servicio.

La inversión forma parte del paquete de acuerdos sanitarios aprobados por la Junta de Castilla y León, que contempla actuaciones por más de 21 millones de euros en distintos hospitales y centros de salud de la Comunidad.