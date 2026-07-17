Una oposición bajo lupa: suspensos, reclamaciones y el debate sobre cómo elegir a los futuros profesores

Lo que empezó como una convocatoria más de oposiciones docentes ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes debates del verano. La elevada cifra de aspirantes que no ha superado las pruebas, las críticas a la dificultad de algunos exámenes y las reclamaciones de opositores han generado una polémica que se ha extendido por varias comunidades autónomas.

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Salamanca no ha sido ajena a esta situación. Más de 2.000 personas se enfrentaron a una jornada decisiva con el objetivo de conseguir una plaza fija en la enseñanza pública, en un proceso que también ha estado marcado por las dudas y las protestas surgidas tras la publicación de los resultados.

El pasado 20 de junio, un total de 2.125 opositores se dieron cita en los institutos Lucía de Medrano, Fray Luis de León, García Bernal y Uribarri con el objetivo de conseguir una de las plazas ofertadas por la Junta de Castilla y León.

La especialidad con mayor participación fue inglés, que concentró 1.375 solicitudes y 1.169 aspirantes finalmente presentados para optar a 155 plazas. Le siguió Música, donde realizaron el examen 354 de los 448 inscritos, en una convocatoria que ofertaba únicamente nueve puestos. En Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos se presentaron 87 de los 113 aspirantes inscritos, mientras que en Procedimientos Sanitarios Asistenciales acudieron a las pruebas 178 de las 224 personas registradas.

Pero más allá de los números, la convocatoria ha dejado un debate abierto sobre cómo se selecciona a los futuros docentes y si el actual sistema responde realmente a las necesidades de la educación actual.

La cifra de suspensos que encendió la polémica Los resultados de la primera prueba fueron el origen de la polémica. En las últimas semanas comenzaron a circular cifras que apuntaban a que una gran mayoría de los aspirantes no había conseguido superar el examen.

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Desde la Consejería de Educación de Castilla y León han defendido que los datos deben interpretarse con cautela. Según explican, de los cerca de 12.000 aspirantes que acudieron al proceso selectivo en la Comunidad, aproximadamente un 40 % abandonó el examen durante la primera media hora y no continuó en el procedimiento de evaluación.

Por este motivo, la Junta considera que no puede afirmarse que el 83 % de los candidatos haya suspendido, ya que una parte importante de quienes aparecen en las estadísticas no llegó realmente a completar la prueba.

La Consejería también recuerda que el sistema de acceso a la función pública docente depende del Ministerio de Educación y que las comunidades llevan años reclamando una modificación del modelo. Entre las principales peticiones se encuentra la actualización de unos temarios que permanecen prácticamente intactos desde 1993.

Los sindicatos apuntan al sistema como el principal problema Para los representantes sindicales, la polémica no debe centrarse únicamente en el número de aprobados y suspensos, sino en el propio funcionamiento de las oposiciones.

El presidente de CSIF Federico Martín, considera que el actual modelo está "desfasado" y que no responde a la realidad de las aulas.

A su juicio, existe una contradicción entre la forma en la que hoy se pretende enseñar y lo que después se exige a quienes quieren convertirse en profesores. Mientras los centros educativos trabajan cada vez más con metodologías basadas en competencias y en la aplicación práctica de los conocimientos, las oposiciones siguen teniendo un peso muy importante en la memorización de contenidos.

Uno de los ejemplos más claros, según explica Martín, está en los temarios. "Estamos utilizando contenidos del año 1993", señala, algo que considera especialmente problemático en áreas que han cambiado por completo en las últimas décadas, como la informática o determinados ciclos de Formación Profesional.

Desde CSIF creen que el sistema no prepara a los opositores para lo que después se les exige y reclaman una reforma que permita seleccionar a los docentes no solo por su capacidad para memorizar un tema, sino también por sus habilidades prácticas y pedagógicas.

En Salamanca, las principales quejas se concentran en las especialidades de Formación Profesional En el caso de Salamanca, una de las principales preocupaciones trasladadas por los aspirantes está relacionada con las especialidades de Formación Profesional.

Desde CSIF aseguran que los opositores que participaron en Procesos de Diagnóstico Clínico y Productos Ortoprotésicos y en Procedimientos Sanitarios Asistenciales trasladaron su sorpresa por la dificultad de las pruebas prácticas.

Según explica Federico Martín, en algunas especialidades el nivel exigido en esta parte del examen fue superior al esperado por muchos candidatos.

El sindicato considera que detrás de esta situación hay un problema de fondo como es la falta de conexión entre la formación que reciben los alumnos y las competencias que posteriormente se les piden en una oposición "los estudiantes salen bien preparados en la parte teórica, pero muchas veces falta una conexión mayor con la práctica", apuntan desde CSIF.

La falta de transparencia, otro de los puntos de conflicto Otra de las críticas que se repiten entre los opositores es la sensación de falta de transparencia durante el proceso.

Los sindicatos señalan que la prueba práctica no siempre está suficientemente definida y que muchos candidatos llegan al examen sin saber exactamente qué se les va a exigir.

Además, denuncian que puede existir una diferencia de criterios entre tribunales. La valoración de un ejercicio puede depender en gran medida del órgano encargado de corregirlo, algo que genera malestar entre quienes consideran que todos los aspirantes deberían enfrentarse a unas reglas lo más homogéneas posibles.

Los sindicatos piden mirar más allá de los suspensos Tanto CSIF como ANPE coinciden en que las cifras de suspensos deben analizarse con más profundidad.

Federico Martín recuerda que una parte importante de los opositores son profesores interinos que necesitan presentarse al proceso para mantenerse en las listas de empleo, aunque no siempre puedan dedicar meses de preparación a la prueba "preparar una oposición mientras se trabaja a jornada completa es muy complicado", manifiesta.

A esto se suma la situación de muchos jóvenes recién titulados que acuden por primera vez para conocer cómo funciona el proceso.

Por eso, consideran que no todos los suspensos representan a personas que hayan preparado la oposición durante meses y que hayan fallado por falta de conocimientos.

ANPE reclama una mejor planificación Desde ANPE, su presidente, Javier Riesco, reclama una visión más amplia de la situación. Según los datos que maneja el sindicato, alrededor de 822 personas no llegaron a presentarse a las pruebas y otro porcentaje acudió únicamente para firmar el examen, un fenómeno que, a su juicio, refleja el desgaste que arrastran las convocatorias.

Riesco considera que una de las causas puede ser que las oposiciones de Secundaria lleven cinco años convocándose de forma consecutiva, lo que ha provocado cierto cansancio entre los aspirantes. A ello suma la necesidad de dignificar la profesión docente, especialmente en Secundaria, donde, asegura, cada vez resulta más difícil cubrir determinadas plazas.

De hecho, destaca que este año se convocaron 33 especialidades y que en todas ellas el número de aspirantes que superó el proceso fue inferior al de plazas ofertadas, una circunstancia que evidencia, en su opinión, las dificultades para cubrir las necesidades del sistema educativo.

El presidente de ANPE también insiste en la falta de coordinación entre comunidades autónomas. A su juicio, sería necesario un mayor liderazgo a nivel nacional para que las oposiciones de un mismo cuerpo se convocaran simultáneamente en todo el país. Como ejemplo, señala que este año Castilla y León, Andalucía y algunas comunidades con lengua cooficial convocaron oposiciones de Secundaria, mientras que otras, como Extremadura o Murcia, celebraron las del cuerpo de Maestros, una falta de sincronización que, según el sindicato, condiciona la planificación y preparación de los aspirantes.

Padres de opositores y reclamaciones Las reclamaciones de los opositores fueron más allá de los cauces habituales. En algunas comunidades autónomas, padres y familiares de opositores han acompañado a los candidatos para reclamar explicaciones sobre las calificaciones obtenidas.

En Madrid, se celebró el pasado martes una concentración frente a la Consejería de Educación bajo el lema "Basta de ceros injustos. Transparencia en la corrección ¡Ya!".

En Salamanca, sin embargo, los sindicatos aseguran no tener constancia de movilizaciones similares protagonizadas por familiares de opositores.

Un examen condicionado por el calor La convocatoria también estuvo marcada por las condiciones en las que se realizaron los exámenes.

Los aspirantes tuvieron que enfrentarse a las pruebas durante una ola de calor, con temperaturas que alcanzaron los 34 grados en Salamanca.

Desde las organizaciones sindicales reclaman que los centros estén mejor preparados y que las aulas donde se desarrollan procesos de este tipo dispongan de unas condiciones adecuadas tanto para opositores como para tribunales.

Precisamente los tribunales son otro de los puntos señalados. Los profesores encargados de corregir las pruebas deben compaginar esta tarea con el final del curso escolar, las evaluaciones y sus responsabilidades habituales en los centros.

CSIF y ANPE reclaman menos trámites y más tiempo para la labor educativa Más allá de las oposiciones, los sindicatos coinciden en que el profesorado arrastra problemas estructurales que afectan al desarrollo de su trabajo. La principal preocupación, tanto para CSIF como para ANPE, es el aumento de la carga burocrática, que, según denuncian, resta tiempo a la labor docente y dificulta la atención al alumnado.

El presidente de CSIF en Salamanca, Federico Martín, asegura que una de las quejas más repetidas por los docentes durante este curso ha sido el exceso de tareas administrativas y documentales. En su opinión, esta situación está provocando que los profesores dediquen cada vez más tiempo a cumplir con trámites burocráticos y menos a preparar las clases, evaluar el aprendizaje o atender de forma individualizada a los estudiantes.

Desde el sindicato consideran prioritario seguir reduciendo las ratios en las aulas y disminuir las horas de docencia directa para que el profesorado pueda dedicar parte de su jornada a la planificación, la evaluación y la mejora de la práctica educativa. Martín sostiene que estos cambios deben ir acompañados de un incremento de las plantillas, especialmente de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, para responder al aumento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

CSIF también reclama una revisión profunda del sistema educativo que pase por mejorar las condiciones laborales, el reconocimiento social y la retribución económica de los docentes.

Una valoración similar realiza el presidente de ANPE en Salamanca, Javier Riesco, quien sitúa igualmente el exceso de burocracia como uno de los principales problemas del curso. El sindicato advierte de que la acumulación de trámites administrativos está repercutiendo en el bienestar del profesorado, generando situaciones de estrés y ansiedad al reducir el tiempo disponible para la docencia.