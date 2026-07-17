Un varón es detenido por pegarle un puñetazo a otro hombre para robarle 50 euros y tabaco

Un varón ha sido detenido por la Policía Nacional de Salamanca por agredir a otro hombre al que le pegó un puñetazo para robarle 50 euros y un paquete de tabaco.

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Fuentes policiales aclaran que estos hechos tuvieron lugar a las 23:00 horas de este jueves en un parque de la ciudad.

La víctima ha indicado a la policía que ya había visto al agresor en alguna otra ocasión y que esta vez se le aproximó por sorpresa y le pegó, haciéndolo caer al suelo.

El agredido tuvo que desplazarse después al hospital para que le revisaran las lesiones. También denuncia que el detenido le rompió las gafas y también el teléfono móvil, que quedó inservible al fracturarse completamente la pantalla.