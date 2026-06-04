Detenido por romper la nariz con un botellín a un compañero de universidad en una discoteca de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han arrestado a un varón por agredir a un compañero de universidad con un botellín de cristal.

Publicidad Publicidad

Según ha informado a través de una nota de prensa la Comisaría Provincial, el suceso tuvo lugar en el interior de una conocida discoteca del centro de la ciudad cuando el agresor, y de forma sorpresiva, golpeó con el botellín en la cara a la víctima, fracturándole el tabique nasal.

El agresor huyó rápidamente del lugar, pero la víctima, que aseguró que el agresor era un compañero de universidad y que creía que todo era por motivos personales, facilitó a los agentes la descripción física, procediendo posteriormente a su localización y arresto como presunto autor de un delito de lesiones.

Publicidad