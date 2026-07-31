El incendio de Fermoselle mejora y permite el regreso de los vecinos a trece localidades

La evolución del incendio forestal declarado en Fermoselle deja noticias esperanzadoras tras los intensos trabajos realizados durante la noche y la madrugada de este viernes. Según informaba a primera hora de la mañana el jefe del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Mariano Rodríguez, la situación ha experimentado una "mejora sensible" gracias a las labores de consolidación desarrolladas por los equipos de extinción.

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Aunque todavía permanecen activos algunos pequeños focos en las zonas de más difícil acceso, Rodríguez ha destacado que el operativo ha logrado estabilizar el perímetro y mejorar notablemente la evolución del fuego.

Como consecuencia de esta evolución favorable, Protección Civil de Castilla y León ha anunciado el realojo de los vecinos de trece localidades que habían sido desalojadas de forma preventiva. Se trata de Pasariegos, Villar del Buey, Dehesa de Pedraza, Cibanal, Formariz, Muga de Sayago, Tudera, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Zafara, Palazuelo de Sayago y Fornillos de Fermoselle.

Además, las autoridades han levantado el confinamiento en los municipios de Fermoselle y Fariza, cuyos habitantes ya pueden recuperar la normalidad tras la mejora de las condiciones.

No obstante, Protección Civil mantiene la evacuación de las localidades de Mámoles y Pinilla de Fermoselle, donde continúa la vigilancia por la proximidad de algunos focos activos y el riesgo que todavía presenta la zona.

Situación en las carreteras En cuanto a la situación de las carreteras, Protección Civil de Castilla y León informaba a las 10:00 horas de este viernes de nuevos cambios en los cortes de tráfico relacionados con el incendio. Permanecen cerradas la ZA-L-2215, entre Pinilla y Fornillos, la ZA-L-2218, entre Mámoles y Fariza, la ZA-316, entre Fermoselle y Trabanca, y el camino agrícola que conecta Mámoles con Palazuelo.

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