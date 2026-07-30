Impactantes imágenes de los Arribes del Duero durante el avance de las llamas del incendio de Fermoselle

Un vídeo publicado en redes sociales muestra la llegada del fuego a los Arribes del Duero desde Miranda do Douro, con unas imágenes que reflejan la magnitud del incendio forestal declarado en Fermoselle y la complejidad del terreno en el que trabajan los equipos de extinción.

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La complicada orografía del cañón de los Arribes del Duero se ha convertido en uno de los principales obstáculos para controlar las llamas. El director técnico de extinción, Raúl de la Fuente, explicó este jueves que la dificultad se centra en la imposibilidad de introducir con facilidad maquinaria pesada y medios terrestres, además de la complejidad para realizar descargas aéreas en el interior del cañón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meteo Trás os Montes (@meteo_trasosmontes) El operativo continúa trabajando para contener el avance del incendio en una zona donde el relieve dificulta las labores de extinción y obliga a mantener una vigilancia constante sobre la evolución del fuego.

Cabe recordar que permanecen evacuadas las localidades de Cibanal –incluido el cámping ‘Los Arribes’ y viviendas diseminadas por la zona-, Formariz, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo de Sayago, Tudera, Zafara, Argañín y Muga de Sayago -incluida la residencia de personas mayores-, Pasariegos y Villar del Buey. Hoy no ha habido nuevos desalojos.