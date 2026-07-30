El incendio de Burgohondo mantiene estable su perímetro sin aumentar la superficie calcinada

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) mantuvo este jueves estable su perímetro y no registró ningún incremento de la superficie afectada, después de que las líneas de control resistieran durante toda la jornada sin ser rebasadas, según ha recogido la Agencia Ical.

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El director técnico de extinción, Álvaro Gómez, explicó que las únicas incidencias registradas fueron pequeñas reactivaciones en el interior del perímetro ya quemado, provocadas por puntos calientes, tocones y árboles o islas de vegetación que no habían ardido completamente. Todas ellas fueron sofocadas de forma inmediata gracias a la intervención de los medios aéreos.

Según ha recogido Ical Gómez destacó que los recursos aéreos trabajaron de forma ininterrumpida durante toda la jornada, "sin ninguna ventana seca", lo que permitió actuar con rapidez sobre cualquier reproducción del fuego y evitar que las llamas comprometieran las líneas de control.

No obstante, el director del operativo advirtió de que la próxima noche volverá a estar marcada por unas condiciones meteorológicas desfavorables, con humedades relativas muy bajas y temperaturas mínimas elevadas, circunstancias que dificultan las labores de extinción.