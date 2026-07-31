Estabilizado el incendio forestal de Fermoselle

Parece que las zonas afectadas por el incendio de Fermoselle van viendo la luz. Si hace poco menos de una hora se daba la buena noticia de que no existían personas desalojadas en los diferentes centros al poder volver a sus hogares, ahora es que se ha logrado estabilizar todo el perímetro del incendio forestal que ha arrasado miles de hectáreas y que llegó a entrar por la zona de las Arribes del Duero en Salamanca.

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Así lo ha confirmado el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, en su visita en la tarde de este viernes, 31 de julio, al puesto de mando del incendio forestal.

Estado Tras El Incendio De Fermoselle (10)

Asimismo, ha querido poner en valor y agradecer la colaboración de las distintas administraciones para luchar contra el fuego, al que ha denominado “enemigo común”, agradeciendo también a los ciudadanos haber seguido las recomendaciones de las autoridades. Además, no ha querido olvidarse de recordar las alertas activas en la región por las que se ha declarado el alto riesgo de incendios, insistiendo en que la ciudadanía ha de “cumplir las normas”.

Por otro lado, para la zona ganadera afectada, también ha indicado que “la junta ha aprobado en el Consejo de Gobierno un plan con 42 medidas a los sectores afectados y estamos en estas fases de poder ayudar la pérdida y restablecer la situación”. Asimismo, ha recordado que a pesar de tardar las ayudas económicas, acabarán llegando a los ciudadanos que las soliciten.

Cerca De 60 Efectivos Y Cinco Medios Aéreos Participan En El Operativo De Extinción Del Incendio Forestal De Fermoselle

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Cinco medio aéreos, siete cuadrillas terrestres, ocho autobombas, seis buldóceres, tres brigadas de refuerzo, siete técnicos y 15 agentes medioambientales y celadores, con cerca de 60 efectivos en total participan en el operativo de extinción del incendio forestal declarado el pasado miércoles en el término municipal de Fermoselle (Zamora) y que se mantiene en el nivel dos de IGR.