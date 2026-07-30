"Casi consolidado y con poca llama viva": Así se encuentra el perímetro del incendio de Burgohondo

El perímetro del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) está "casi consolidado", con "poca llama viva o nula", tal y como ha explicado este jueves el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, tal y como ha registrado la agencia Ical. En este sentido, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrará a partir de este momento dos reuniones diarias, una presencial y otra telemática, tras la desescalada del incendio del nivel 3 de emergencia nacional al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.
Respecto a la evolución del incendio, Hernández Herrero ha insistido en que el operativo mantiene una vigilancia permanente para evitar reproducciones, saltos de perímetro o cualquier complicación añadida. "No hay prisa en cuanto a la bajada de nivel", ha afirmado, para considerar que el IGR 2 sigue siendo proporcional a la amenaza existente. Estas declaraciones las ha realizado al finalizar la primera reunión del Cecopi celebrada en Navaluenga después del cambio de nivel.
En este encuentro, tal y como informa la agencia Ical, han participado los alcaldes de los municipios afectados, que han expuesto sus valoraciones sobre el desarrollo del operativo y han reclamado que el incendio concluya "lo antes posible" para evitar reproducciones y favorecer la recuperación de las zonas del Alto Tiétar, el Valle de Alberche y la Tierra de Pinares.
Asimismo, Hernández Herrero ha apuntado que los alcaldes manifestaron haberse sentido "menos partícipes" durante la fase en la que la dirección de la emergencia correspondió al mando único, al tiempo que trasladaron su satisfacción por la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de las ayudas destinadas a facilitar una recuperación más rápida de las zonas afectadas.