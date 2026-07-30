"Casi consolidado y con poca llama viva": Así se encuentra el perímetro del incendio de Burgohondo

El perímetro del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) está "casi consolidado", con "poca llama viva o nula", tal y como ha explicado este jueves el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, tal y como ha registrado la agencia Ical. En este sentido, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrará a partir de este momento dos reuniones diarias, una presencial y otra telemática, tras la desescalada del incendio del nivel 3 de emergencia nacional al Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

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Respecto a la evolución del incendio, Hernández Herrero ha insistido en que el operativo mantiene una vigilancia permanente para evitar reproducciones, saltos de perímetro o cualquier complicación añadida. "No hay prisa en cuanto a la bajada de nivel", ha afirmado, para considerar que el IGR 2 sigue siendo proporcional a la amenaza existente. Estas declaraciones las ha realizado al finalizar la primera reunión del Cecopi celebrada en Navaluenga después del cambio de nivel.

En este encuentro, tal y como informa la agencia Ical, han participado los alcaldes de los municipios afectados, que han expuesto sus valoraciones sobre el desarrollo del operativo y han reclamado que el incendio concluya "lo antes posible" para evitar reproducciones y favorecer la recuperación de las zonas del Alto Tiétar, el Valle de Alberche y la Tierra de Pinares.