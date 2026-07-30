Mañueco apunta a "algún tipo de imprudencia" como origen del incendio de Fermoselle

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apuntado este jueves a una posible imprudencia como origen del incendio forestal declarado este miércoles en Fermoselle, mientras ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución ante la cuarta ola de calor del verano.

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“Todo indica” que el fuego se inició por “algún tipo de imprudencia”, ha señalado el presidente autonómico, quien, además, ha pedido “máxima prudencia” para evitar nuevos incendios en un contexto de temperaturas extremas y elevado riesgo forestal.