El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este jueves la aprobación de un plan de ayudas con 42 medidas y una dotación inicial de entre 80 y 90 millones de euros para los afectados por los incendios forestales. El presupuesto, que se centrará principalmente en Ávila pero se extenderá a Segovia, Zamora y León, se irá incrementando a lo largo del verano.

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Entre las medidas prioritarias destacan las ayudas directas de 500 euros para familias de municipios desalojados y de 5.500 euros para negocios y agricultores con daños. Mañueco, que ha visitado el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga, en Ávila, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que la próxima semana comenzará la retirada de escombros en viviendas, la protección de acuíferos y la reforestación de las zonas arrasadas.