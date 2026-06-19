Mañueco denuncia que la nacionalización de casi un millón de personas altera el censo electoral

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró este viernes que el proceso de nacionalización impulsado por el Gobierno de España, que según sus datos ha permitido obtener la ciudadanía a cerca de un millón de personas en pocos meses, supone una “alteración clara del censo electoral”.

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Mañueco señaló que muchos de los nuevos ciudadanos proceden de países iberoamericanos y apuntó que estos podrán decidir libremente su voto en futuros procesos electorales. “Se tendría que hacer de otra manera, como tantas cosas que está haciendo el Gobierno de España”, manifestó.

En relación con la inmigración, calificó la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez como “un desastre” y defendió la aplicación del principio de prioridad nacional, incluido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. Según explicó, este criterio busca que los recursos públicos limitados se asignen teniendo en cuenta el arraigo y la vinculación efectiva al territorio.

Además, sostuvo que este tipo de requisitos ya existen en numerosas administraciones y prestaciones públicas, citando como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Dependencia.

El presidente de la Junta también expresó su confianza en la estabilidad del Gobierno autonómico de coalición con Vox y aseguró que ambas formaciones mantendrán el acuerdo durante toda la legislatura.

Por último, aprovechó la entrevista para reivindicar la calidad de los servicios públicos de Castilla y León, especialmente en educación y sanidad, y reclamó una reforma consensuada del sistema de financiación autonómica, criticando duramente la propuesta pactada por el Gobierno con los partidos independentistas catalanes.