Salamanca acoge la Gala de los STEM Talent Girl Awards, ensalzando la importancia de la mujer en las vocaciones científico-tecnológicas

Salamanca acoge este viernes la celebración de los STEM Talent Girl Awards en su sexta edición. Unos reconocimientos que representan el talento del presente y del futuro en Castilla y León y que han contado con el apoyo y presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco.

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Hace 10 años que dio comienzo esta andadura con 27 alumnas en Burgos. Desde entonces ha habido una gran evolución, donde gracias a este programa se ha realizado una firme apuesta por las nuevas generaciones y por el papel de la figura femenina.

Gala de la VI edición de los STEM Talent Girl Awards | Salamanca24horas

Blanco ha indicado que “solamente el 19,2 % de los estudiantes de bachilleratos técnicos son mujeres. Si hablamos de los FP más técnicos, estamos hablando del 12,2 %. Por lo tanto, es importante apostar, sensibilizar sobre las carreras STEM, científico-técnicas, que es donde se encuadra este programa, pero también hay que animar a esas chicas, a esas mujeres a que apuesten por este tipo de carreras técnicas. A ellas, decirles que vosotras podéis competir en igualdad y la sociedad os necesita. Estamos convencidas de que muchas de las chicas que han participado en estos programas van a tener un gran desarrollo profesional en esos sectores más técnicos”.

En esta última edición del programa han participado 997 mujeres y 269 centros, en las tres partes que tiene el programa dirigidas a las alumnas de bachillerato. Aunque se trata de un programa dirigido a bachillerato, en el curso 2021-2022 se puso en marcha STEM Talent Kids para los ciclos de Educación Infantil y Primaria, con los que se trabajó en la informática de la robótica, incorporando también el arte en esas habilidades y potenciando el FP STEM en la mujer.