Quinto y último día de huelga médica con la mitad de las operaciones canceladas y más de 1.000 consultas suspendidas

El quinto y último día de huelga en Salamanca se ha saldado con un total de 207 efectivos que han secundado el paro, entre los que se encuentran 182 en Atención Especializada y otros 25 en Atención Primaria.
Con respecto al número estimado de consultas canceladas en Medicina de Familia y Pediatría han sido un total de 679 de un total de 6.675 que se han producido en el conjunto de Castilla y León.
En cuanto a las operaciones quirúrgicas que se han suspendido, han sido un total de 44, es decir, un 51 por ciento del total programado durante este viernes, 19 de junio. A esto habría que sumarle un 10 por ciento de pruebas diagnósticas canceladas con 50, además de 352 consultas externas que no se han realizado.
La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada durante la semana del 15 al 19 de junio ha finalizado con un total de 40.461 consultas canceladas, de las cuales 24.889 corresponden a Atención Primaria y 15.572 a Atención Hospitalaria. Además, se han suspendido 819 intervenciones quirúrgicas y 1.901 pruebas diagnósticas en los hospitales de la comunidad.