Quinto y último día de huelga médica con la mitad de las operaciones canceladas y más de 1.000 consultas suspendidas

El quinto y último día de huelga en Salamanca se ha saldado con un total de 207 efectivos que han secundado el paro, entre los que se encuentran 182 en Atención Especializada y otros 25 en Atención Primaria.

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Con respecto al número estimado de consultas canceladas en Medicina de Familia y Pediatría han sido un total de 679 de un total de 6.675 que se han producido en el conjunto de Castilla y León.

En cuanto a las operaciones quirúrgicas que se han suspendido, han sido un total de 44, es decir, un 51 por ciento del total programado durante este viernes, 19 de junio. A esto habría que sumarle un 10 por ciento de pruebas diagnósticas canceladas con 50, además de 352 consultas externas que no se han realizado.