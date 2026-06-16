Más de 650 consultas canceladas y el 30 por ciento de las operaciones canceladas en el segundo día de huelga médica

Segundo día de huelga médica con estragos en el hospital de Salamanca y en los diferentes centros de salud de la provincia de Salamanca. En este caso, han sido 177 médicos los que han realizado las diferentes movilizaciones, un 12,61 por ciento.

Publicidad Publicidad

En Atención Especializada han sido un total de 153, mientras que en Atención Primaria ha sido de 24 facultativos. El número de consultas en centros médicos ha sido de 651 las que han tenido que ser canceladas, mientras que en las consultas externas han sido de 375, un 11 por ciento.