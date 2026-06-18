El Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera ha desvelado una ambiciosa programación para sus fiestas patronales en honor a San Juan, que se desarrollarán entre el miércoles 24 y el lunes 29 de junio. Un despliegue de actividades infantiles, verbenas populares, eventos gastronómicos y citas folclóricas que este año adquiere una dimensión histórica gracias a una apuesta musical sin precedentes en la comarca.

El epicentro absoluto de la expectación de vecinos y visitantes se sitúa en la noche del sábado 27 de junio. La localidad acogerá la actuación de la Orquesta Panorama, considerada de forma unánime como el mayor espectáculo itinerante de España. En el marco de su aclamada gira Time Tour, la formación gallega desplegará sobre Castellanos de Villiquera un imponente escenario dotado con las últimas tecnologías en iluminación, pantallas LED y un descomunal equipo de bailarines, acróbatas y músicos que prometen revolucionar la noche salmantina. Se espera que el evento bata todos los récords de asistencia en la historia del municipio, atrayendo a miles de visitantes de toda la provincia charra. Como antesala y cierre a este hito musical, la Macrodisco LEVEL se encargará de mantener el ritmo en una de las noches más largas que se recuerdan.