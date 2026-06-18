El Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera ha desvelado una ambiciosa programación para sus fiestas patronales en honor a San Juan, que se desarrollarán entre el miércoles 24 y el lunes 29 de junio. Un despliegue de actividades infantiles, verbenas populares, eventos gastronómicos y citas folclóricas que este año adquiere una dimensión histórica gracias a una apuesta musical sin precedentes en la comarca.
El epicentro absoluto de la expectación de vecinos y visitantes se sitúa en la noche del sábado 27 de junio. La localidad acogerá la actuación de la Orquesta Panorama, considerada de forma unánime como el mayor espectáculo itinerante de España. En el marco de su aclamada gira Time Tour, la formación gallega desplegará sobre Castellanos de Villiquera un imponente escenario dotado con las últimas tecnologías en iluminación, pantallas LED y un descomunal equipo de bailarines, acróbatas y músicos que prometen revolucionar la noche salmantina. Se espera que el evento bata todos los récords de asistencia en la historia del municipio, atrayendo a miles de visitantes de toda la provincia charra. Como antesala y cierre a este hito musical, la Macrodisco LEVEL se encargará de mantener el ritmo en una de las noches más largas que se recuerdan.
Puedes consultar aquí el programa completo de las actividades de este San Juan.
Miércoles 24 de Junio
- 20:00 h – Colocación de banderines de fiestas por todo el pueblo.
- 21:30 h – Final del campeonato de rana. Lugar: Bar Capricho.
Jueves 25 de Junio
- 18:30 h a 21:00 h – Partidos de fútbol. Invitación a animar y disfrutar del deporte. Lugar: Campo de Fútbol Marcelino Valle.
- 21:30 h – Degustación de una rica caldereta preparada por el Gran Xuso. Lugar: Exterior del Bar Capricho.
- 22:30 h – Baile y disfrute con "PURA VERBENA" y "DISCO VIVALVI" (pasodobles, rumbas, DJ, Go-Gos). Lugar: El Frontón.
Viernes 26 de Junio
- 20:00 h – Concentración de peñas y recorrido por las calles acompañados de la Gran Charanga "LA CLAVE". Lugar: Bar Capricho.
· 20:30 h – Actos de apertura oficial de las fiestas: Pregón a cargo de la peña "EL YUGO" (la de más trayectoria del pueblo). Sangría durante el pregón donada por la Peña "Alcohol Viajes". Chupinazo de inicio de fiestas y entrega de pañoletas. A continuación, recorrido de peñas acompañado por la charanga "LA CLAVE".
- 23:00 h – Gran actuación del humorista y monologuista Dani Fontecha (de El Club de la Comedia y El Hormiguero 3.0).
- 00:30 h – Espectacular verbena con la gran Orquesta Kronos.
Sábado 27 de Junio
- 12:00 h – Pasacalles acompañado por Tamborilero.
- 13:00 h – Celebración de la Santa Misa oficiada por Don Carlos, amenizada por el Tamborilero Mariano Díaz. A continuación, procesión por las calles del pueblo en honor al Patrón: SAN JUAN.
- 13:30 h – Baile-Vermut con la charanga "LA CLAVE" por todo el pueblo, acompañada por peñas, vecinos y acompañantes.
- 15:00 h – Paella solidaria a favor de la "ASOCIACIÓN ASPACE" (Ticket: 2 €. Fecha límite para adquirirlo: viernes 25) cocinada por el Gran Xuso. Amenizada por la charanga "LA CLAVE". Lugar: El Frontón.
- 16:30 h – Tardeo en El Frontón con concierto en directo del grupo Pie de Lobo.
- 19:00 h – The Color Fest: Camión escenario con DJ, presentador, Go-Gos, animadores y ¡Fiesta de la Espuma!
- 22:30 h – Macrodisco LEVEL para calentar motores.
- 23:00 h – Actuación de la Orquesta PANORAMA (Time Tour). Al finalizar, continuará la fiesta con la Macrodisco LEVEL.
Domingo 28 de Junio
- 12:30 h – Gran encierro infantil con Mini Bueyes de "Tauro Tormes" por las calles del pueblo.
- 14:30 h – Reunión en El Frontón para disfrutar de una sobremesa con música, diversión y cortador de jamón para degustación de los asistentes.
- 16:00 h – Tardeo en El Frontón con la actuación en directo de la cantante de rumba y flamenco Sheyla Galván.
- 18:30 h – Tarde del agua (toboganes acuáticos para todos los públicos). Lugar: Zona Parque de la Hormiga.
- 22:30 h – Discomóvil Electro Latino. Lugar: El Frontón.
Lunes 29 de Junio
- 17:30 h – Juegos infantiles e hinchables. Lugar: El Frontón.
- 20:00 h – Bocadillos de jamón con sangría y refrescos.
- 21:00 h – Espectáculo de magia y humor "Carcajamagia" a cargo del gran Mago Nano Arranz. Lugar: El Frontón.