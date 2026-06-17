Aldeatejada abre este miércoles sus piscinas municipales

El Ayuntamiento de Aldeatejada abre este miércoles, a las 12:00 horas, las piscinas municipales, una de las instalaciones más utilizadas por los vecinos durante la temporada estival y un espacio pensado para el disfrute de personas de todas las edades.

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Las instalaciones cuentan con dos vasos diferenciados, uno de mayores dimensiones destinado al baño general y otro adaptado para los niños más pequeños, garantizando así la seguridad y comodidad de las familias que acudan a disfrutar de la temporada de verano.

Antes de la apertura se han llevado a cabo diferentes trabajos de mantenimiento y mejora con el objetivo de que el recinto se encuentre en las mejores condiciones posibles para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios desde el primer día.

Además de las zonas de baño, el complejo dispone de una amplia superficie de césped, espacios de sombra, zona de juegos infantiles, área de merendero y una cafetería-bar que permitirá a los visitantes disfrutar de una jornada completa de ocio sin necesidad de abandonar las instalaciones.

Las piscinas municipales constituyen uno de los principales puntos de encuentro durante los meses de verano y se consolidan como un espacio de convivencia, descanso y diversión para vecinos y visitantes. A ello se suma la cercanía de las pistas municipales de pádel, que complementan la oferta deportiva y de ocio disponible en la zona.