Los mayores de Villamayor ya pueden inscribirse en las actividades de verano

La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Villamayor ha abierto el plazo de inscripción para las actividades de gimnasia y mantenimiento físico dirigidas a los mayores de 60 años del municipio, una programación que se desarrollará durante los meses de julio y agosto y que tiene como principal objetivo fomentar un envejecimiento activo, saludable y participativo.

Desde la Concejalía de Acción Social se destaca la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar físico y emocional de las personas mayores, promoviendo hábitos de vida saludables y ofreciendo espacios de encuentro que favorezcan las relaciones sociales y la participación comunitaria.

En este sentido, la concejalía mantiene una preocupación constante por mejorar la calidad de vida de los mayores de Villamayor a través de actividades que no solo les permitan mantenerse activos físicamente, sino también fortalecer los lazos personales, compartir experiencias y combatir situaciones de aislamiento y soledad no deseada. Estas propuestas se convierten en auténticos puntos de encuentro donde los participantes pueden relacionarse entre sí, ampliar su círculo social y disfrutar de un entorno de convivencia enriquecedor.

La programación de este verano incluye sesiones de pilates, yoga, gimnasia y zumba, adaptadas a las necesidades de los participantes y orientadas a favorecer la movilidad, la autonomía personal y el bienestar general.

La concejalía recuerda que las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Los interesados podrán formalizar su solicitud en las oficinas de Acción Social, situadas en la calle Oro nº 6, primera planta, del 11 al 22 de junio, en horario de 9:00 a 13:00 horas.

Asimismo, en caso de existir vacantes, el plazo se abrirá para personas no empadronadas entre los días 23 y 26 de junio.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Villamayor reafirma su compromiso con las políticas de envejecimiento activo y con la creación de oportunidades que favorezcan la salud, la participación y la integración social de las personas mayores del municipio.

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