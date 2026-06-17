Las fiestas de Teso-Zurguén regresan con verbenas, paella popular y la noche de San Juan

La Asociación de Vecinos Teso-Zurguén ha organizado un amplio programa de actividades para celebrar las fiestas del barrio, que se desarrollarán del 19 al 23 de junio y tendrán como acto central la tradicional hoguera de San Juan, una cita ya consolidada con proyección para toda la ciudad de Salamanca.

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Las celebraciones comenzarán el viernes 19 de junio con un taller participativo para decorar el barrio en la plaza de la Valmuza. La jornada culminará con el pregón de fiestas, que este año correrá a cargo de la Asociación Salud Mental Salamanca, entidad con sede en el barrio, seguido de una animada sesión de discoteca móvil.

El sábado estará dedicado especialmente a los más pequeños, con juegos infantiles y piñata en la plaza de Gasperi. Ya por la noche, los vecinos podrán disfrutar de una gran verbena popular amenizada por la orquesta Lizaro en la plaza de la Valmuza.

El domingo, la charanga Queloque’s recorrerá las calles del barrio poniendo música al tradicional vermú, antes de que los vecinos se reúnan en torno a una paella popular en la plaza de Gasperi, acto que pondrá el broche final a las fiestas vecinales.