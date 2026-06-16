Coste de El Arrebato, Rafa Sánchez o París de Noia en las Fiestas de San Juan de Sahagún de Salamanca 2026

Las Fiestas de San Juan de Sahagún han llegado a su fin con un balance muy positivo, y es que según los datos que ha explicado el Ayuntamiento de Salamanca, hasta 140.000 personas habrían disfrutado de cada uno de los eventos programados. Cabe destacar que cada una de las actividades que se exponen a continuación serían sin IVA.

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En el caso de París de Noia, el coste ha sido de 23.000 euros, con 30.000 personas que disfrutaron del espectáculo de tres horas en La Aldehuela. Más tarde, en los días posteriores, se han dado cita tanto el concierto de El Arrebato con un coste de 66.000 euros y el de Rafa Sánchez con un coste de 18.000 euros. En los datos que ha facilitado el consistorio, en ambos conciertos han sido 32.000 espectadores los que han disfrutado.