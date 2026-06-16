Quejas entre los libreros de Salamanca por los cambios en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha previsto realizar cambios en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión 2026 que se celebra durante el mes de octubre en la capital del Tormes. Como adelantó SALAMANCA24HORAS, las soluciones pasarían por reducir la feria de 16 días a 9 días, en el caso de querer celebrarse en la Plaza Mayor de Salamanca, o mantener las mismas jornadas cambiando únicamente el lugar, trasladando la feria a la plaza de los Bandos.

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La Nave Librería Anticuaria ha sido uno de los lugares que han manifestado su desconecto con respecto al tema, indicando que “no es económicamente viable si se reducen los días, especialmente para aquellas librerías que vienen de fuera y que tienen unos mayores costes de alojamiento y portes”.