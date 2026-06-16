Estos son los futuros cambios en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de otoño de Salamanca 2026

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de otoño de Salamanca es uno de los eventos más esperados del municipio charro durante el mes de octubre. En celebraciones realizadas durante otros años, la Plaza Mayor de la capital del Tormes se llenaba de cultura con miles de personas que se acercaban hasta el ágora para ver o adquirir cualquiera de los manuscritos que se ponían a la venta.

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Para este 2026, y con el fin de facilitar una feria que ocupe menos días una de las áreas salmantinas más transitadas, el Ayuntamiento de Salamanca, organizador del evento, introducirá una serie de cambios. Para ello, han mantenido una reunión con los libreros charros saber qué hacer con respecto al tema.

Al ser una feria que comenzaba dos semanas antes del puente de Todos los Santos, al ser de 16 días de duración, coincidiendo con este festivo, lo que ocasionaba algunas incidencias a la hora de retirar los puestos de la Plaza Mayor, ocupando la misma más tiempo del deseado.

Así pues, el consistorio salmantino ha ofrecido dos posibilidades, por un lado, una Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de otoño de Salamanca que cambiaría de tener 16 días a un total de 9 días en el caso de querer ocupar el ágora, o mantener los mismos días pero cambiando la misma unos metros fuera del propio lugar, en la plaza de Los Bandos.