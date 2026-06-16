CSIF alerta sobre el colapso de Correos en Salamanca por la falta de personal

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha denunciado “la grave situación que atraviesa la Oficina Principal de Correos de Salamanca” ante la falta de contratación y la imposibilidad de dar una adecuada cobertura por las jubilaciones y vacaciones.

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Según han indicado desde CSIF Salamanca: “En pleno periodo vacacional, la Oficina Principal de Salamanca se encuentra con una plantilla claramente insuficiente para atender la carga de trabajo existente, faltando más del 50 por ciento del personal necesario para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos. Esta situación está provocando largas esperas, saturación en los puestos de atención al público y una creciente presión sobre los trabajadores”.

Ese problema se ve agravado al no solo realizar funciones postales, sino que han adquirido otros servicios de empresas privadas en el ámbito financiero y comercial, incrementando la carga laboral.

De este modo, el sindicato ha hecho hincapié en que “los trabajadores están realizando un esfuerzo extraordinario para mantener el servicio público y atender a los ciudadanos en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la falta de personal está generando elevados niveles de estrés y sobrecarga laboral. Incluso los responsables de las oficinas se ven obligados a ocupar puestos de atención al público para intentar paliar la escasez de efectivos, dejando sin atender muchas de sus funciones organizativas y de gestión”.

También han expuesto que este problema no solamente ocurre en la oficina de la capital del Tormes, sino que también está ocurriendo en otros puntos a lo largo y ancho de la provincia salmantina.

En las secciones rurales “la situación se agrava por el incremento constante de funciones y servicios que deben asumir los empleados, quienes además de las tareas propias de reparto realizan gestiones administrativas, comerciales y de atención a la ciudadanía, todo ello con plantillas insuficientes y sin las sustituciones necesarias”.

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