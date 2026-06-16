Solicitan 6 años de cárcel para un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 4 años

La Audiencia Provincial de Salamanca acogerá este martes el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, menor de edad, de forma continuada.

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Los hechos se remontan al año de 2024 cuando, de forma reiterada, V.I.T aprovechó el régimen de visitas con su hija, quien por aquel entonces tenía 4 años, para satisfacer sus deseos sexuales en la casa de sus abuelos paternos.

El acusado, aprovechándose de la relación de confianza que tenía con su hija menor y generalmente a la hora de irse a dormir, se valía de la situación de intimidad creada en la habitación para restregarse contra la menor por debajo de su ropa interior.

En otras ocasiones, le tocaba sus partes íntimas.

Por ello, y como medida cautelar, al conocerse los hechos se acordó la prohibición de aproximarse a la menor a una distancia no inferior a 250 metros, así como a la prohibición de comunicarse por cualquier medio.