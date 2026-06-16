Herida una mujer al caerse de la moto que conducía en Castellanos de Villiquera

Una mujer ha resultado herida a primera hora de la mañana de este martes al caerse de la moto que conducía en Castellanos de Villiquera.
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El aviso ha llegado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León sobre las ocho de la mañana, donde se notificaba la caída de un motorista en la avenida Galicia.
Los servicios de emergencia desplazados indican que la mujer de unos 50 años se ha lesionado un brazo y se encuentra mareada.
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Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico y la Guardia Civil de Tráfico.