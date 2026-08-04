Los jugadores de Unionistas solicitan al club más entrenamientos en hierba natural

Unionistas entrenó el pasado sábado en la hierba natural de Las Pistas del estadio Helmántico. Y la prueba no pudo ser más satisfactoria para los pupilos de Javi Medina. De hecho, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas han pedido a Antonio Paz que medie para tener más entrenamientos en dicha superficie.

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El club charro entrena de forma habitual en hierba artificial en el anexo al Reina Sofía y los jugadores tienen claro que el club debe lograr la solución para entrenar más horas en un césped natural, superficie obligada para jugar los partidos en Primera RFEF y con mayores ventajas en la prevención de lesiones.