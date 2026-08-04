Los jugadores de Unionistas solicitan al club más entrenamientos en hierba natural

Unionistas entrenó el pasado sábado en la hierba natural de Las Pistas del estadio Helmántico. Y la prueba no pudo ser más satisfactoria para los pupilos de Javi Medina. De hecho, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas han pedido a Antonio Paz que medie para tener más entrenamientos en dicha superficie.
El club charro entrena de forma habitual en hierba artificial en el anexo al Reina Sofía y los jugadores tienen claro que el club debe lograr la solución para entrenar más horas en un césped natural, superficie obligada para jugar los partidos en Primera RFEF y con mayores ventajas en la prevención de lesiones.
Ahora la pelota está en el tejado de la directiva de Unionistas, que hace meses estuvo negociando para poder entrenar en la hierba natural del Campo de Tiro. Sin embargo, y a pesar del acuerdo verbal por las dos partes, el presidente Miguel Ampuero no ha sido capaz aún de lograr la liquidez necesaria para el alquiler y mantenimiento del campo.