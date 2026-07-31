Asier Berzal, nuevo jugador de Unionistas B

Otro fichaje para el filial de Unionistas. El equipo dirigido por Sergio Hernández y Javi Sierra contará la próxima temporada con Asier Berzal.
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Los socios de Unionistas votan el horario favorito para sus partidos en Primera RFEFUnionistas CF ·
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El joven centrocampista jugó un total de 26 partidos la pasada temporada en el Alfaro de Segunda RFEF. Anteriormente, Berzal había formado parte del Berceo y de la Real Sociedad.
El primer partido amistoso de Unionistas B será el fin de semana del 8-9 de agosto ante el Betis vallisoletano en el anexo al Reina Sofía.