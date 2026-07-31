Herida una mujer tras dar varias vueltas de campana en Villaseco de los Reyes

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana en la SA-302, a la altura de Villaseco de los Reyes. Un incidente que ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, además de una ambulancia del Servicio de Salud de Castilla y León.

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El incidente, según informa el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León, ha ocurrido en el punto kilométrico 19 sobre las 17:03 horas, momento en el que se ha salido de la vía, volcando con el vehículo. Además, la Guardia Civil de Tráfico ha regulado el correcto tránsito de vehículos, además de tomar diligencias del asunto.