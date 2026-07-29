Javi Medina: "El equipo ha tenido personalidad ante un equipo que luchará por estar en Primera División"

Javi Medina se estrenaba en el banquillo de Unionistas ante el Burgos. El técnico se mostraba contento por la puesta en escena de sus jugadores ante un rival de superior categoría y repetir patrones de identidad en la salida de balón.

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Valoración. "En pretemporada los resultados son los menos importantes y hay que acumular carga y generar identidad. En dos semanas es difícil de construir en el fútbol y el equipo ha tenido personalidad ante un equipo que luchará por estar en Primera División".

Error en el gol del Burgos. "Más que un fallo defensivo, un fallo ofensivo. Estábamos cansados y quizá en ese momento buscaba otra solución. La afición tiene que acostumbrarse a que el equipo sea valiente y he visto a mucha gente aplaudir el equipo".

Lesionados. "Hugo está entrenando parcialmente con el grupo, Dani tiene una molestia en el isquiotibial y estamos valorando si hay lesión".