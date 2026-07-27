Los socios de Unionistas votan el horario favorito para sus partidos en Primera RFEF

La Real Federación Española de fútbol ha realizado una consulta a los equipos de Primera RFEF para conocer el horario de preferencia para los encuentros como local. Unionistas, como no podía ser de otra forma, preguntó a los dueños del club qué franjas horarios serían las ideales para jugar en el estadio Reina Sofía.

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Con un total de 1.105 votos de los socios, la franja de horario preferida por Unionistas es la del sábado a las 18:15 horas, con un total de 760 votos. Por detrás están tres horarios del domingo: 18:15 horas con 463 votos, 12 horas con 459 votos y 16:15 horas con 436 votos.