La Seguridad Social busca empresa para mantener sus edificios de Salamanca con un contrato de 428.000 euros

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a través de su Dirección Provincial de Salamanca, busca empresa que realice el mantenimiento de sus edificios en la provincia de Salamanca.

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Este martes ha sacado a licitación el contrato para el mantenimiento integral del edificio que comparten la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la capital salmantina, así como de los centros de Béjar y Ciudad Rodrigo.

El contrato cuenta con un valor estimado de 428.000 euros y tendrá una duración inicial de un año. Su objeto es garantizar el mantenimiento de las instalaciones de estos edificios, incluyendo la reparación y conservación de sus diferentes sistemas e infraestructuras.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, en el que el precio tendrá un peso determinante, al representar el 85 % de la puntuación. El resto de los criterios valorarán mejoras relacionadas con la reposición y el mantenimiento de los toldos del edificio, así como la sustitución de la puerta de acceso para vehículos de la sede conjunta.

Además, el pliego incorpora condiciones especiales de ejecución de carácter social y ambiental, como el cumplimiento de los convenios colectivos, la comprobación de los pagos a los subcontratistas y la recogida selectiva de residuos.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 19:00 horas del próximo 7 de septiembre, mientras que la apertura de las propuestas económicas está prevista para el 16 de septiembre en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, situada en el paseo de Canalejas de Salamanca