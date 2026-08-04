La tarjeta sanitaria de Sacyl, ya disponible para recoger medicamentos en el extranjero

Tal y como informa Sanidad Castilla y León (Sacyl), los ciudadanos de la Unión Europea que dispongan de su tarjeta sanitaria ya pueden recoger su medicación en farmacias de otro país, garantizando así la seguridad de sus datos personales y sanitarios. Esto es debido al proyecto de Interoperabilidad de la receta Electrónica Europea, que consiste en poder utilizar su receta electrónica en el país europeo en el que se encuentre desplazado el ciudadano.

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Para más detalle, utilizando la Tarjeta Sanitaria de Castilla y León (Sacyl), los ciudadanos pueden recoger la medicación prescrita por sus médicos, en una oficina de farmacia de otro país europeo, siempre que este país esté dentro del proyecto de interoperabilidad de la receta electrónica europea.

Según las instrucciones ofrecidas por el Sacyl, la persona interesada debe informar de que España es su país de origen y los profesionales le mostrarán el documento de tratamiento y protección de datos personales en español. En ese momento, el interesado deberá presentar su DNI, su pasaporte o cualquier documento identificativo, con fotografía y en vigor; además de su Tarjeta Sanitaria de Sacyl.

Este beneficio cuenta con unos requisitos. En primer lugar, la medicación solo puede recogerla la persona interesada, sin que pueda adquirirse en nombre de otra persona. Además, la farmacia podrá sustituir el producto prescrito por otro equivalente o cambiar el tamaño del envase. Por último, Sacyl avisa de que en el momento de la dispensación, la farmacia tendrá los datos de contacto del profesional que prescribió la medicación por si fuera necesario comunicarse con él.

En cuanto al método de pago, el usuario deberá abonar en la farmacia la totalidad del precio del medicamento, y solicitar en ese momento el ticket y la factura de la dispensación. Más adelante, cuando regrese a su domicilio en Castilla y León, podrá solicitar el reembolso.