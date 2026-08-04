El 5G llega a numerosas zonas rurales de Salamanca

Los pueblos de Salamanca y las zonas a las que no llega ni el 4G ni el 5G podrán beneficiarse del nuevo programa de ayudas puesto en marcha por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. El organismo ha publicado la orden de bases y la convocatoria del nuevo programa de ayudas ‘5G Redes muy rurales’, cuyo objetivo es financiar el despliegue de 5G nativo (5G Stand Alone o 5G SA) en zonas donde no hay cobertura 4G ni 5G y cuyo despliegue no está previsto en el plazo de 3 años, entre las que se incluyen centenares de puntos de la geografía salmantina.

Publicidad Publicidad

De hecho, la lista en muy grande, más de 400 puntos que se pueden ver en este mapa.

Esas zonas elegibles fueron identificadas a través de una consulta pública realizada en marzo pasado.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el día 10 de septiembre, tiene un presupuesto de 17,9 millones de euros, de los que 15,6 millones se financiarán con fondos del programa Plurirregional España FEDER 2021-2027, y el resto con presupuesto nacional. De esta manera, el Gobierno da continuidad a las inversiones realizadas, más de 1.453 millones de euros desde 2021, para seguir mejorando y ampliando la conectividad en todo el territorio, con todo tipo de tecnologías.

En concreto, la tecnología 5G tiene unas características —muy alta capacidad, baja latencia y densidad de conexiones entre dispositivos—, que además de permitir llevar comunicaciones móviles a zonas remotas, abre nuevas posibilidades para la transformación industrial y social del país. En España, el 99% de la población ya cuenta con cobertura 5G, un incremento de más de 40 puntos porcentuales desde 2021.

En el ámbito rural este incremento ha sido de 70 puntos pasando de un 26% a un 96% de la población.

Publicidad Publicidad