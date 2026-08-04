El Martes Chico en Ciudad Rodrigo mantendrá abiertos 150 puestos para impulsar el comercio local

El Martes Chico de Ciudad Rodrigo celebra este 4 de agosto una década desde su puesta en marcha en el año 2016.

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Este día creado para ensalzar la actividad de los comerciantes locales cuenta con un total de 150 puestos distribuidos por sectores: 76 comercio; 40 artesanía; 21 infantil 9 asociaciones, entidades o instituciones; 4 hostelería.

Fuentes municipales notifican que de esos 150 puestos en esta edición hay 36 que participan por primera vez: 22 de Ciudad Rodrigo y 14 de fuera. Mientras, un total de 110 puestos volver a montarse el día del Martes Mayor, perteneciendo 59 a Ciudad Rodrigo y 51 a otras provincias.

De los 150 puestos, 94 pertenecen a comercios y/o negocios de Ciudad Rodrigo y 32 a otros trabajadores de la capital. El resto (24) son de las provincias de Zamora, Valladolid, Toledo, Madrid, Badajoz, Cáceres, Bizkaia y Valencia.