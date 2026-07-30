Doble aniversario en Ciudad Rodrigo: el Martes Mayor alcanza los 40 años y el Martes Chico los 10 con multitud de actividades

Ciudad Rodrigo está de doble celebración, sus dos Martes, el Mayor y el Chico, cumplen años. En el caso del primero alcanza los 40 años, mientras que el segundo festejará su décimo aniversario. Dos de las fechas más esperadas para los mirobrigenses que podrán disfrutar del 4 al 11 de agosto.

Publicidad Publicidad

El Martes Chico arrancará desde el día anterior, el lunes, 3 de agosto, de noche, con un pregón que será pronunciado por Borja Jiménez, matador de toros formado en la Escuela Taurina de Espartinas (Sevilla), una elección realizada por los comerciantes de la zona de La Glorieta, para reforzar así la tradición taurina con Ciudad Rodrigo. De este modo, se dará inicio a una jornada “llena de fiesta y emoción”, como ha destacado la concejala de Comercio de Ciudad Rodrigo, Paola Martín. Para acompañar al torero, habrá una actuación ofrecida de forma altruista a cargo de la Escuela y grupo de sevillanas y baile Son de Lunares.

Ya el propio martes, desde las 10:30 horas, permanecerán abiertos los puestos, donde se podrá degustar una gran variedad de productos de alimentación ,además de disfrutar de la artesanía, moda y todo tipo de accesorios. Ese mismo día, desde las 22:30 horas, la Orquesta Clan Zero amenizará la noche mirobrigense.

Al igual que el chico, el Martes Mayor comenzará desde el día anterior a cargo de Ángel Centeno, fotógrafo de Ciudad Rodrigo, donde destacará las costumbres de la villa y sus tradiciones. Una vez realice la intervención, comenzarán el resto de actividades culturales.

El propio martes, se rendirá un especial homenaje a la familia Álvarez Vicente, del mundo de la mercería, destacando así “el esfuerzo y la dedicación de una familia que ha sido clave en el desarrollo del comercio de la ciudad”.

Más tarde, se realizarla un reconocimiento al comercio mirobrigense al cumplir los 40 años en Martes Mayos y los 10 el Martes Chico. Esa misma jornada habrá una de la Rondalla III Columnas. La jornada culminará con la actuación a las 22:30 horas de la Orquesta SMS, que pondrá el broche de oro al Martes Mayor con un espectáculo musical de primer nivel en la Plaza Mayor.