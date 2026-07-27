Cortada al tráfico de vehículos la carretera que une Puebla de Yeltes con El Maíllo hasta enero de 2027

La carretera DSA-342, entre las localidades que une Puebla de Yeltes con El Maíllo, permanecerá cortada al tráfico de vehículos desde este martes, 28 de julio, hasta el 7 de enero de 2027, por lo que habrá que circular por el tramo alternativo por la SA-213 y la SA-201, por Tamames y El Cabaco, para poder llegar entre ambos destinos.

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Este corte se realiza para ejecutar las obras de ensanche y refuerzo del firme de la carretera, de Cabrillas a El Casarito por El Maíllo, centrándose más específicamente en en el trayecto que va desde Puebla de Yeltes hasta la intersección con la carretera SA-220 en El Maíllo.

Tramo Alternativo Ante Las Obras De La Dsa 342 Entre Puebla De Yeltes Y El Maíllo