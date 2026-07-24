Siega Verde se prepara para estrenar su propia fábula

El próximo 1 de agosto Siega Verde estrenará 'La piel y la piedra', una nueva creación teatral que, a modo de fábula, está inspirada en los grabados paleolíticos del yacimiento arqueológico y que se estrenará en el Centro de Interpretación del yacimiento salmantino Patrimonio de la Humanidad.
'La piel y la piedra', tal y como apuntan desde Siega Verde es una fábula escénica inspirada en los grabados paleolíticos. “A través del teatro de sombras, la música, la narración y la presencia física de los cuerpos, la obra imagina un tiempo remoto en el que el ser humano todavía no sabía cómo conservar aquello que veía, amaba o temía”, explica el actor y creador de la obra, Sergio Cardoso
Así, la fábula habla del origen de la imagen, pero también de la pérdida, de la memoria y de la necesidad humana de dejar una huella: "Una propuesta visual y poética, donde la sombra se transforma en relato, el
animal en símbolo y la piedra en memoria".
Esta obra, además, se representará el 7 de agosto en la Plaza de Villar de Argañán, el 8 de agosto en la Casa Municipal de la Cultura de Fuentes de Oñoro, el 13 de agosto en la nave multiusos de Castillejo de Martín Viejo y en Villar de la Yegua el 16 de agosto. En todos los casos, la entrada es gratuita y se escenificará a partir de las 22:00 horas.
“Se trata de la línea que venimos trabajando desde hace años, donde hemos querido ligar teatro con el arte Patrimonio Mundial de Siega Verde, que tantos éxitos nos ha dado”, explica el director de la Fundación Siega Verde, que agradece la implicación de la Junta de Castilla y León a la hora de financiar
este tipo de iniciativas culturales.