Siega Verde se prepara para estrenar su propia fábula

El próximo 1 de agosto Siega Verde estrenará 'La piel y la piedra', una nueva creación teatral que, a modo de fábula, está inspirada en los grabados paleolíticos del yacimiento arqueológico y que se estrenará en el Centro de Interpretación del yacimiento salmantino Patrimonio de la Humanidad.

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'La piel y la piedra', tal y como apuntan desde Siega Verde es una fábula escénica inspirada en los grabados paleolíticos. “A través del teatro de sombras, la música, la narración y la presencia física de los cuerpos, la obra imagina un tiempo remoto en el que el ser humano todavía no sabía cómo conservar aquello que veía, amaba o temía”, explica el actor y creador de la obra, Sergio Cardoso

Así, la fábula habla del origen de la imagen, pero también de la pérdida, de la memoria y de la necesidad humana de dejar una huella: "Una propuesta visual y poética, donde la sombra se transforma en relato, el

animal en símbolo y la piedra en memoria".

Esta obra, además, se representará el 7 de agosto en la Plaza de Villar de Argañán, el 8 de agosto en la Casa Municipal de la Cultura de Fuentes de Oñoro, el 13 de agosto en la nave multiusos de Castillejo de Martín Viejo y en Villar de la Yegua el 16 de agosto. En todos los casos, la entrada es gratuita y se escenificará a partir de las 22:00 horas.