Ciudad Rodrigo acogerá una nueva edición del Concurso Nacional de Faenas y Doma de Campo

Ciudad Rodrigo celebrará los próximos días 1 y 2 de agosto la 43 edición del Concurso Intercomunitario de Faenas y Doma de Campo, una cita con más de cuatro décadas de trayectoria "que forma parte de la tradición, la cultura rural y la identidad del municipio", según trasladan desde el Ayuntamiento. Así, el conocimiento de la doma ecuestre, ligada al trabajo con el ganado bravo, permitirá al público conocer y disfrutar de esta disciplina. La competición tendrá lugar en la Finca Casasola, mientras que las pruebas comenzarán a las 10:00 horas, tanto el sábado como el domingo.