Adrián Ibarra recibirá un especial homenaje este lunes en Ciudad Rodrigo

Adrián Ibarra, el niño fallecido trágicamente durante la celebración del mundial que ganó España el pasado domingo, 19 de julio, recibirá un homenaje muy especial este lunes, 27 de julio, durante la disputa del Torneo Junior League que se celebra en la localidad mirobrigense y en el que juega el equipo de amigos del joven, La Crisis.

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El conjunto formado por los jóvenes han rogado a través de las redes sociales que tanto familiares como círculo cercano acudan al pabellón Conde Foxa, recordando que era un niño al que “le teníamos mucho cariño”.