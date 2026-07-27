El torero Borja Jiménez será el pregonero del Martes Chico de Ciudad Rodrigo

El diestro sevillano Borja Jiménez será el encargado de pronunciar el pregón del Martes Chico el próximo lunes, 3 de agosto, a las 22:30 horas.

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Nacido en Espartinas en 1991, el torero es una de las grandes figuras del escalafón actual tras cosechar números arrolladores en las últimas temporadas. Formado junto a Espartaco padre y apoderado por Julián Guerra, Jiménez aportará el temple y la elegancia de la escuela hispalense.