El torero Borja Jiménez será el pregonero del Martes Chico de Ciudad Rodrigo

El diestro sevillano Borja Jiménez será el encargado de pronunciar el pregón del Martes Chico el próximo lunes, 3 de agosto, a las 22:30 horas.
Nacido en Espartinas en 1991, el torero es una de las grandes figuras del escalafón actual tras cosechar números arrolladores en las últimas temporadas. Formado junto a Espartaco padre y apoderado por Julián Guerra, Jiménez aportará el temple y la elegancia de la escuela hispalense.
Tras la intervención del pregonero, la música tomará el relevo en el mismo escenario con la actuación del grupo de sevillanas Son de Lunares, formado por las hermanas Laura y Leticia.