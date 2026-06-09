Ciudad Rodrigo refuerza sus medidas de tráfico de cara a la temporada estival

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, debido al incremento de afluencia de personas de cara a la temporada veraniega, decide reforzar las medidas relativas al tráfico rodado, facilitando así la circulación y la presencia peatonal en el municipio. "El objetivo es que los habitantes y los visitantes puedan disfrutar con comodidad de las calles y plazas más concurridas durante estas fechas", explican desde el consistorio.

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En este sentido, la Ordenanza General de Tráfico y la Ordenanza Reguladora de Estacionamiento Limitado, ambas aprobadas por el Ayuntamiento, disponen varias alternativas. En primer lugar, se ampliará el periodo de estacionamiento en la Plaza Mayor del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre. En concreto, en las fechas comprendidas se permitirá el estacionamiento en los espacios no ocupados por las terrazas, salvo desde las 14:30 horas de los sábados hasta las 08:00 horas de los lunes.

La segunda medida prohíbe la circulación de vehículos por la Plaza Mayor desde el 1 de julio al 31 de agosto, salvo para cruzarla exclusivamente desde la calle Julián Sánchez hasta la calle F. Sánchez Arjona. Por otro lado, los vehículos de los vecinos residentes entre el número 1 de la Rúa del Sol y la intersección con la calle Agustín Triguito y calle Arco, así como aquellos otros vehículos autorizados, podrán acceder a sus viviendas desde dicha intersección.

En cuanto a las labores de carga y descarga, se permitirán de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Los sábados, en cambio, este periodo se reducirá al tramo de 8:00 a 11:00 horas. En concreto, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, los vecinos residentes en la Plaza Mayor podrán realizar paradas breves para la descarga de compras, "procurando hacerlo en el menor tiempo posible".