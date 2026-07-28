“España arde y nosotros no podemos prestar servicio”: carta abierta de los bomberos despedidos en la Diputación de Salamanca

Los antiguos bomberos de la Diputación de Salamanca, algunos con muchos años de experiencia en el sector, han decidido realizar una carta abierta para evaluar la situación que atraviesa el país, en donde hace menos de una semana la provincia de Salamanca tenía que ‘prestar’ a sus bomberos para combatir unas llamas que se hacía imposibles para el personal del Servicio de Extinción de Incendios del territorio abulense.
En la actualidad, Castilla y León ha vuelto a sufrir los estragos de las llamas, más en concreto siendo el incendio de Ávila el más grande de la historia del país, una situación que a mayores se ha dado al unirse tanto el incendio de Burgohondo como el de San Martín de Valdeiglesias.
Ante esto, los bomberos que pertenecían a la Diputación de Salamanca han querido exponer su opinión sobre lo que está ocurriendo, con un escrito que lleva por nombre: “¿Cómo es posible que, mientras España lucha contra grandes incendios, haya bomberos con años de experiencia que no puedan prestar servicio?”
Carta abierta de los bomberos despedidos del Parque de Villares de la Reina (Salamanca)