“España arde y nosotros no podemos prestar servicio”: carta abierta de los bomberos despedidos en la Diputación de Salamanca

Los antiguos bomberos de la Diputación de Salamanca, algunos con muchos años de experiencia en el sector, han decidido realizar una carta abierta para evaluar la situación que atraviesa el país, en donde hace menos de una semana la provincia de Salamanca tenía que ‘prestar’ a sus bomberos para combatir unas llamas que se hacía imposibles para el personal del Servicio de Extinción de Incendios del territorio abulense.

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En la actualidad, Castilla y León ha vuelto a sufrir los estragos de las llamas, más en concreto siendo el incendio de Ávila el más grande de la historia del país, una situación que a mayores se ha dado al unirse tanto el incendio de Burgohondo como el de San Martín de Valdeiglesias.