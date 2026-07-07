El Juzgado de lo Social de Salamanca ha reconocido las demandas de los 25 bomberos del parque de Villares de la Reina despedidos el 31 de diciembre de 2025 y ha fallado a su favor fallando que el despido fue improcedente. Así, determina que la empresa concesionaria del servicio, Demontes S.L.U. debe o bien readmitirles o bien indemnizarles.
Siendo la readmisión imposible, ya que la Diputación canceló el contrato con la empresa concesionaria del servicio de extinción de incendios, los bomberos tendrán derecho a la indemnización en función de los años contratados para el servicio, algunos de ellos con más de dos décadas trabajando en la extinción de incendios en las distintas empresas subcontratadas que ha habido en el SPEIS.
Una sentencia que da la razón a los trabajadores reconociendo que el despido fue improcedente aunque no en todas sus demandas. Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre los trabajadores se quedaron fuera del servicio de extinción de incendios de la Diputación de Salamanca, incluso se les impidió acceder al parque de bomberos de Villares y la empresa concesionaria les remitió a la Diputación de Salamanca para reclamar sus derechos laborales al considerar que había una subrogación de los trabajadores al terminar el contrato. Esto hizo que los 25 afectados se vieran en la calle sin trabajo, sin indemnización y sin derecho a paro, quedando en el limbo y sin que nadie se responsabilizara de ellos y viéndose obligados a acudir al juzgado para reclamar tanto a la empresa como a la Diputación de Salamanca por su despido.
Con esta sentencia, el juzgado reconoce que el despido se hizo de forma improcedente y marca las indemnizaciones que deben cobrar los trabajadores y que debe abonar la concesionaria. Una sentencia que reconoce solo en parte las demandas de los bomberos, ya que su objetivo era que la Diputación también tuviera responsabilidad en su despido. Sin embargo, esta sentencia no reconoce la responsabilidad de la institución provincial en su despido, por lo que 19 de los 25 demandantes iniciales continuarán con el proceso judicial y recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con la esperanza de que la sala valore la responsabilidad de la Diputación en su despido y se estime su readmisión en el servicio. La empresa Demontes también recurrirá al TSJCyL con el fin de que sea la Diputación la que sea considerada responsable al entender que una vez finalizado el contrato los trabajadores se subrogarían a quien se hiciera cargo del servicio como había venido siendo habitual durante los últimos 30 años.