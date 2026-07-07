El Juzgado de lo Social de Salamanca ha reconocido las demandas de los 25 bomberos del parque de Villares de la Reina despedidos el 31 de diciembre de 2025 y ha fallado a su favor fallando que el despido fue improcedente. Así, determina que la empresa concesionaria del servicio, Demontes S.L.U. debe o bien readmitirles o bien indemnizarles.

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Siendo la readmisión imposible, ya que la Diputación canceló el contrato con la empresa concesionaria del servicio de extinción de incendios, los bomberos tendrán derecho a la indemnización en función de los años contratados para el servicio, algunos de ellos con más de dos décadas trabajando en la extinción de incendios en las distintas empresas subcontratadas que ha habido en el SPEIS.

Una sentencia que da la razón a los trabajadores reconociendo que el despido fue improcedente aunque no en todas sus demandas. Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre los trabajadores se quedaron fuera del servicio de extinción de incendios de la Diputación de Salamanca, incluso se les impidió acceder al parque de bomberos de Villares y la empresa concesionaria les remitió a la Diputación de Salamanca para reclamar sus derechos laborales al considerar que había una subrogación de los trabajadores al terminar el contrato. Esto hizo que los 25 afectados se vieran en la calle sin trabajo, sin indemnización y sin derecho a paro, quedando en el limbo y sin que nadie se responsabilizara de ellos y viéndose obligados a acudir al juzgado para reclamar tanto a la empresa como a la Diputación de Salamanca por su despido.