Observar las estrellas desde la Isla del Soto de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha organizado para el próximo jueves, 9 de julio, en la Isla del Soto una nueva sesión de sus veladas astronómicas. Esta actividad está enmarcada en la propuesta los ‘Caminos hacia el cielo’, que el Consistorio santamartino presentó en Madrid en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), bajo el lema ‘Santa Marta Sorprende’.

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El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, recuerda que con esta nueva sesión “ofrecemos una actividad diseñada para emocionar y conectar con los visitantes a través de experiencias que integran naturaleza y arte de forma innovadora y sostenible, con especial atención al público familiar, en un año clave donde el turismo astronómico tiene una especial relevancia”.

La velada astronómica prevista para este sábado dará comienzo a partir de las 22,30h en el espacio situado junto al Centro de Interpretación de la isla. La duración será de aproximadamente una hora y media, periodo en el que los visitantes tendrán oportunidad de conocer con más detalle los conceptos astronómicos, además de realizar la observación astronómica del cielo mediante telescopios, si el tiempo lo permite.

Quienes se acerquen a la Isla del Soto también tendrán oportunidad de aprender a reconocer algunas constelaciones y conocer más sobre el apasionante mundo que rodea el universo.

Juan Carlos Bueno recuerda que, junto a las veladas astronómicas nocturnas programas durante el año, el Ayuntamiento de Santa Marta también tiene previsto realizar en la Isla del Soto el próximo 17 de julio, a las 10,00h, una sesión informativa específica sobre el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto convirtiéndola en un espacio para la contemplación y la divulgación científica.

Asimismo, gracias a la Diputación de Salamanca, este espacio natural acogerá la noche del 12 de agosto a las 22,30h. una sesión de cine de verano al aire libre abierta a todo el público. Una actividad que completará el gran acontecimiento astronómico de este año.