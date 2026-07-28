UPL pide explicaciones a la Junta por un parón de casi 3 años en el arreglo de la vía entre Aldehuela de Yeltes y Bocacara

Los leonesistas han llevado este lunes a las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas en las Cortes reclamando explicaciones por haber frenado la reforma de la carretera autonómica SA-213 entre Aldehuela de Yeltes y la A-62 por Bocacara. Según apuntan desde UPL, la Junta prometió esta mejora incluyendo una partida para ello en los Presupuestos autonómicos de 2023 que finalmente no se ejecutó.

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Además, según explican los leonesistas, la Junta no impulsó hasta abril de 2025 el primero de los trámites para avanzar en la ejecución del proyecto, el de someterlo a información pública.

En este sentido, UPL pregunta a la Junta “si es realmente consciente del pésimo estado del firme” en este tramo de casi 20 kilómetros de la SA-213 y, con ello “del peligro que supone para la seguridad vial que su reparación esté sufriendo años de retraso injustificado por parte de la Junta”.

Además, reprochan al gobierno autonómico que “si hubiese iniciado los trámites para la reforma de la carretera SA-213 entre Aldehuela de Yeltes y la A-62 por Bocacara en el momento en que prometió su reparación, en vez de esperar casi tres años para someter el proyecto a información pública, la mejora de esta carretera ya estaría ejecutada a día de hoy”.

De este modo, los leonesistas recuerdan que hace un mes, el 24 de junio de 2026, el Boletín Oficial

de la Provincia publicaba el Anuncio del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, por el que se hacía público el acuerdo de necesidad de ocupación, la aprobación definitiva del proyecto y la convocatoria al levantamiento de actas.

En esta publicación se señalaba, según apunta UPL, que el proyecto de referencia se sometió a información pública mediante inserción del anuncio correspondiente en el BOCyL el 8 de abril de 2025. Sin embargo, Unión del Pueblo Leonés apunta que las fechas de todos estos anuncios, suponen una demora de varios años respecto a lo prometido e incluido por la Junta en Presupuestos.